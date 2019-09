Parcheggia nel posto dei carrelli di un supermercato, la vendetta dei dipendenti è virale

E' già diventata virale la reazione dei dipendenti di un supermercato di Buenos Aires, in Argentina, nei confronti di un conducente che aveva parcheggiato la propria vettura nei pressi dei box riservati ai carrelli per i clienti.

Il tutto è stato documentato su Facebook, dove lo sconsiderato parcheggio è stato ripreso da più inquadrature.

L'incidente ha infastidito a tal punto i dipendenti che come reazione non hanno chiamato le forze dell'ordine o invitato l'incivile automobilista a spostare la macchina, ma hanno avuto la brillante idea di circondare la Peugeot 208 argento con tre fila di carrelli per la spesa, per permettere ai clienti di poter godere del servizio ed al contempo dare una lezione al proprietario della macchina, che non ha avuto modo di uscire.

Angelini nel suo post, che è immediatamente diventato virale, ha affermato che "qualcuno deve essere idiota per parcheggiare nella sezione dedicata ai carrelli. Non è accettabile un comportamento di questo tipo, è una mancanza di rispetto" per le altre persone.

Le fotografie hanno fatto il giro del web, e l'utente è stato intervistato anche dai media locali, a cui ha spiegato che probabilmente il conducente ha parcheggiato lì perchè gli altri posti erano tutti occupati. Non un comportamento da automobilista modello, ma la lezione è stata esemplare.