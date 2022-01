Parcheggia l'auto di traverso nel garage: forse per ostacolare eventuali ladri?

Le case americane hanno spesso dei garage con dimensioni generose, in grado di ospitare comodamente un paio di vetture. In questo video però vediamo un uomo alla guida della sua BMW X3, che invece di inserire l’auto, si esibisce in un assurdo parcheggio ad incastro. In poco tempo il filmato postato su TikTok ha scatenato l’ilarità del pubblico.

La ripresa è stata fatta dal dirimpettaio, che sicuramente ha assistito a questa scena più volte e ha deciso di documentarla. In realtà i filmati sono due: il primo mostra il momento in cui il nostro protagonista lascia la propria abitazione, mentre il secondo mostra le manovre di rientro. Chiaramente l’abitudine ha fatto sì che tutta la manovra venisse fatta in breve tempo, ma viene spontaneo chiedersi il perché di tale azione.

Ebbene, una volta che il video è approdato anche su Reddit la sua popolarità ha continuato a crescere, e molte persone hanno iniziato a commentare nella maniera più disparata. Tra tutte le teorie, quella più accreditata sembrerebbe la maggior prevenzione in caso di furto. Una vettura “incastrata” di traverso all’interno di un garage diventa più complessa da rubare in pochi secondi. Un’altra teoria dice che l’auto viene messa di traverso per rendere più difficile l’accesso al garage e ad eventuali beni presenti all’interno di esso.

Insomma, il video è piuttosto curioso, ma è anche vero che ognuno è libero di utilizzare il proprio garage come meglio crede. Voi avete mai visto un parcheggio del genere?

E a proposito di auto in sosta, guardate questo incidente che si è trasformato in un parcheggio alla Ace Ventura, oppure godetevi l’attimo in cui il conducente di una Bugatti Veyron è finito contro una Lamborghini in manovra.