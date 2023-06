Parcheggi più cari per SUV e auto potenti: tempi duri per i proprietari delle termiche

Con l'avvicinarsi al 2035 e al ban di benzina e diesel da parte dell'Ue, aumentano le restrizione nei confronti dei proprietari di auto termiche, soprattutto per quanto riguarda le grandi città europee.

Numerose sono in particolare le limitazioni previste per i centri cittadini, con l'obiettivo di tagliare fuori le auto più inquinanti e ingombranti. Il caso più lampante è quello della Francia, dove Lione e Parigi stanno pensando a delle importanti limitazioni che sicuramente non faranno felici i possessori delle termiche.

Dal prossimo anno nella città situata nel sud est francese i prezzi dei parcheggi saranno più alti per le vetture più pesanti e inquinanti, di contro, meno cari per proprietari di auto piccole ed elettriche.

Parigi sta pensando ad una politica simile, con le auto più grandi, che occupando più spazio dovrebbero pagare di più. In Francia le autorità stanno cercando di scoraggiare il possesso di veicoli di grandi dimensioni e/o inquinanti, soprattutto nei centri urbani.

Dall'anno scorso è stata quindi inserita una tariffa più elevata che potrebbe innalzarsi ulteriormente per il 2024, così come a Lione. Nel dettaglio, chiunque sia in possesso di un'auto elettrica inferiore ai 2.200 kg, o termica che pesi meno di 1.000 kg, la tariffa del parcheggio di Lione sarà di 15 euro al mese, che sale a 30 per auto di dimensioni e pesi maggiori, arrivando fino ai 45 euro al mese.

Di fatto Lione ritene giusto che "chi inquina paga", e a Parigi, dove le tariffe di sosta sono già ben più alte, vogliono introdurre un ulteriore rialzo. In Italia la situazione è tutto sommato simile, anche se non riguarda tanto il parcheggio e la sosta quanto la circolazione.

La città più rigida è in particolare Milano, dove dall'1 gennaio 2024 scatterà la zona a 30 km/h, mentre dal primo ottobre 2025 non potranno più circolare i benzina Euro 3 i Diesel Euro 6. Sono senza dubbio tempi dure per i possessori di auto termiche.