Parata di macchine classiche al Nürburgring: nel video anche veicoli di 100 anni fa!

Il Nürburgring Nordschleife è un tracciato splendido e iconico non solo per le supercar più moderne, come dimostrano le qualifiche ufficiali della 24 ore tra Porsche, BMW, Mercedes e così via. Sulla pista tedesca si cimentano anche automobili storiche, come ci mostra l’ultimo Nürburgring Classic del 2022.

Il video che trovate allegato alla notizia è stato ripreso dal canale Auto Addiction e pubblicato su YouTube giusto ieri, 21 maggio 2022, dopo una giornata di avvistamenti nel contesto dell’evento Nürburgring Classic, il quale dura dal 20 al 22 maggio di quest’anno.

Il filmato inizia con il botto per tutti gli appassionati di automobili d’epoca e nell’intero video potrete vedere BMW, Mercedes, Alfa Romeo e molte altre vetture che hanno fatto la storia. Oltre a chi percorre la curva Brünnchen 2 verso Eiskurve con calma ed eleganza facendo udire il rombo del motore ai fan presenti sulle vicine colline, c’è anche chi si cimenta in qualche derapata d’altri tempi e chi entra a piena velocità noncurante del livello di sicurezza della vettura.

Tutti coloro che apprezzano la storia delle automobili, dunque, non possono perdersi questo video: un vero viaggio nel tempo con alcuni dei mezzi più iconici, in una delle piste migliori al mondo.

