La parata dei Kansas City Chiefs viene interrotta da un inseguimento della polizia

L'eccitamento scaturito dal Super Bowl ha portato a eventi molto particolari tra le strade Kansas City. Due fan a bordo di un'automobile si sono lanciati in una guida pericolosa durante i festeggiamenti.

Al momento i due uomini sono sotto la custodia della polizia per avere messo a rischio l'incolumità di migliaia di persone che poche ore fa si trovavano per le strade per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al cinquantaquattresimo Super Bowl.

Al momento non sono stati riportati feriti. Ad annunciarlo è la polizia locale, che ha anche precisato l'orario dell'incidente: erano appena le 8:12 del mattino quando il sospettato si era messo alla guida di una vecchia Ford Taurus penetrando attraverso le barriere sul lato nord del viale della parata. Gli agenti del Dipartimento dello Sceriffo di Clay County hanno disposto sull'asfalto degli Stop Sticks per forare gli pneumatici del veicolo, ma il conducente ha continuato imperterrito la sua corsa.

Subito dopo, come potete vedere dal video in fondo alla pagina, gli ufficiali di polizia hanno dovuto usare le maniere forti, applicando manovre di speronamento atte ad arrestare la fuga. Questo il commento la polizia di Kansas City:"Il conducente è sotto investigazione per danneggiamento. La perquisizione del veicolo non ha rilevato armi, e non ci sono indicazioni di attività terroristiche. Al momento la polizia non è al corrente del movente del sospetto."

