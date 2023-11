Il paradosso delle auto elettriche in Norvegia: 'Ora nessuno usa più i mezzi pubblici'

Non è la prima volta che ve lo scriviamo, la Norvegia è il paradiso delle auto elettriche. Un soprannome che è stato giustamente dato al Paese nordico a seguito della diffusione capillare degli EV, una nazione simbolo dell'elettromobilità nel mondo.

Basti pensare che fino al 30 settembre del 2023 in Norvegia le auto elettriche pesavano l'83% sul totale delle immatricolazioni, contro il 3,9% dell'Italia e ciò rende ancora più idea della situazione green che si sta vivendo da quelle parti.

Ma non è tutto rose e fiori, o meglio, c'è sempre qualcuno che si lamenta, come in ogni situazione del resto. Il Paese, infatti, si sta rendendo conto che con la spinta governativa ad acquistare auto green, nessuno sta più usando i mezzi di trasporto pubblici.

La nazione scandinava vantava già uno dei tassi di utilizzo di bus, treni e metro fra i più bassi d'Europa e la situazione sta ulteriormente peggiorando, così come segnalato da Vox, Agenzia norvegese per l'apprendimento permanente e appartenente al Ministero norvegese dell'Istruzione e della Ricerca.

Di fatto l'esecutivo scandinavo sta destinando risorse alle elettriche tagliandole dal trasporto pubblico, creando quindi una sorta di paradosso. Se è vero infatti che la rivoluzione green passa dall'uso delle vetture a zero emissioni, è altrettanto vero che un maggior utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto se a loro volta green, sarebbe ancora più gradito.

“I generosi incentivi per i veicoli elettrici rendono la guida più economica e nel contempo il trasporto pubblico meno competitivo in termini di costi”. In poche parole costa di più spostarsi in pullman e in treno che in auto.

“Peggio ancora – prosegue Vox - le promozioni dei veicoli elettrici hanno ridotto i fondi disponibili per investire nel miglioramento dei trasporti pubblici perché i budget dei trasporti pubblici norvegesi sono in parte finanziati attraverso i pedaggi stradali che il governo nazionale ha esentato i proprietari di veicoli elettrici dal pagare”.

Più i norvegesi acquistano le elettriche quindi, e più le entrate dei trasporti diminuiscono. Eivind Trædal, consigliere comunale di Oslo, aggiunge e conclude: “Una delle mie principali preoccupazioni è che, poiché stiamo sovvenzionando i veicoli elettrici attraverso le strade a pedaggio più economiche, non abbiamo i soldi per pagare grandi progetti di infrastrutture di trasporto pubblico”.