Paradosso auto elettriche: i computer di bordo rischiano di produrre tonnellate di Co2

I computer delle auto elettriche rischiano di rilasciare a breve nell'atmosfera tonnellate di Co2, l'anidride carbonica. E' questo il risultato di uno studio realizzato dall'autorevole Mit di Boston, che rappresenta un vero e proprio paradosso.

Del resto i veicoli green sono stati realizzati per diminuire l'impatto ambientale derivante dalla produzione e dal consumo di carburanti, ma una loro massiccia diffusione rischia di provocare l'effetto contrario. Lo studio del Mit, va detto, riguarda un ipotetico scenario in cui tutti le auto al mondo elettriche divengano a guida autonoma, di conseguenza stiamo parlando di una prospettiva che potrebbe verificarsi solo fra decenni, in ogni caso pone un importante interrogativo sull'impatto ambientale della tecnologia.

Nel dettaglio, se un giorno l'intera flotta di auto circolante sulla terra fosse gestita dai sistemi di guida autonoma, verrebbero generati gas serra pari a quelli di tutti data center esistenti attualmente al mondo. Si tratta di fatto dell'energia che oggi utilizza l'intera Argentina, pari allo 0.3 per cento delle emissioni mondiali di gas serra. Il Mit di Boston ha ipotizzato nei prossimi decenni l'impiego di un miliardo di veicoli a guida autonoma, che effettuerebbero ben 21,6 quadrilioni di operazioni, ovvero circa 5mila volte di più rispetto a quanto fatto dai data center di Facebook nel mondo ad oggi.

Cosa ci insegna questo studio? Che le auto che verranno prodotte nei prossimi anni dovranno tenere conto anche dell'impatto che le stesse avranno dal punto di vista informatico e di conseguenza le case automobilistiche dovranno essere in grado di vincere anche questa sfida, producendo dei veicoli efficienti da ogni punto di vista. Per evitare lo scenario drammatico di cui sopra, ogni veicolo dovrebbe consumare meno di 1,2 kilowatt di energia per elaborare i propri dati, e a tale risultato si arriverà se l'efficienza dell'hardware raddoppierà ogni anno fino al 2050.

Lo scenario non è quindi dei più semplici e forse sarebbe il caso di iniziare a prenderlo seriamente in considerazione, e anche per questo nel mondo sono diversi gli addetti ai lavori che stanno protestando contro gli EV, come ad esempio il Wyoming, che ha vietato la vendita di elettriche fino al 2035. Di contro c'è da dire che i veicoli a basso impatto ambientale stanno mostrandosi altamente sicuri come dimostrato dalla Classifica Euro NCAP 2022.