Il paradosso Andrea Stella: l'ex Ferrari che ha fatto rinascere McLaren

La McLaren è stata senza dubbio l'auto più sorprendente del recente Gp di Silverstone. Dopo ottime qualifiche le due vetture inglesi hanno chiuso al secondo e quarto posto nella gara di casa, quasi come fosse una vittoria.

Eppure soltanto fino a poche settimane fa la McLaren sembrava una vettura senza futuro. "Questa macchina è semplicemente un disastro", tuonava via radio Lando Norris ad inizio stagione, descrivendo una monoposto che pareva nata male.

Ma Andrea Stella, il team principal della scuderia, non hai mai smesso di credere nella sua vettura, insistendo e migliorandola giorno dopo giorno, arrivando alle grandi performance dello scorso weekend.

Fa quasi sorridere la storia dell'ingegnere, oggi acclamato dalla stampa mondiale e considerato uno dei migliori del circus, e che è di fatto cresciuto in Ferrari. Nel Cavallino Rampante ha infatti lavorato per ben 15 anni, dal 2000 al 2014, avendo a che fare con piloti del calibro di Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, tutti ex campioni del mondo, i primi due in Rosso.

Lo sbarco in McLaren arrivò nel 2015, dapprima come ingegnere di pista proprio di Fernando Alonso, quindi il ruolo di ingegnere capo e poi quello di Performance Director. Ma non finisce qui perchè la scalata è proseguita nel 2020 con la posizione di Racing Director, grazie anche al suo apprezzamento da parte di piloti e dirigenti.

Una volta che Seidl ha rassegnato le dimissioni a quel punto la prima scelta è ricaduta di diritto proprio su Stella all'inizio della stagione 2023. Il resto è storia di queste ore, con un inizio choc e un ritorno altrettanto stupefacente a Silverstone, nella gara che conta di più per gli inglesi.

Sia chiaro, non aspettiamoci di vedere tutto l'anno una McLaren così competitiva, a cominciare dal Gp d'Ungheria che come da date del campionato di Formula 1 2023 si correrà il 23 luglio, ma è molto probabile che da qui alla fine dell'anno la scuderia di Woking possa regalare altre grandi soddisfazioni ai suoi fan.

Curioso come Andrea Stella sia stato l'artefice della McLaren nel gran premio in cui la “sua” Ferrari abbia registrato una delle peggiori performance della stagione. Che qualcuno magari abbia dei rimpianti a Maranello?

La speranza ovviamente è che i migliori possano essere trattenuti dal Cavallino Rampante anche se negli ultimi mesi abbiamo assistito quasi ad una sorta di fuga, come ad esempio il caso di Mekies che diverrà il team principal di Aplha Tauri.