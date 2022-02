Paradiso Honda al Nurburgring: video mostra NSX, Civic Type R e S2000 in pista

Se siete amanti del mondo Honda e delle iconiche vetture JDM, questo filmato potrebbe fare al caso vostro. Tra tutte le auto più strane e divertenti viste sul Nürburgring Nordschleife nel 2021 ci sono state anche molte favolose e velocissime Honda, comprese le più vecchie NSX, S2000 e Integra.

Il filmato della durata di circa 13 minuti pubblicato su YouTube dal canale statesidesupercars ci mostra chiaramente i migliori momenti del 2021 e di inizio 2022 per le Honda più belle viste sullo splendido tracciato tedesco, da tempo aperto alla circolazione anche per appassionati e “piloti della domenica”. In questo caso, però, a dare spettacolo sono principalmente professionisti alla guida delle Honda più veloci mai viste, sia di serie che modificate.

Tra un rombo dei motori e un altro notiamo specialmente una splendida Honda NSX a circa 1 minuto e 56 secondi, visibile da vicino mentre si cimenta nell’accelerazione da una curva del tracciato, e il suono è spettacolare! Non manca chi si diletta in qualche sgommata di troppo, o chi porta su pista delle Honda modificate per provarle alla massima velocità. Insomma, uno spettacolo per occhi e orecchie che solo il Nürburgring Nordschleife sa offrire ogni volta.

Rimanendo sempre sullo stesso tracciato, ecco le prove di guida più aggressive del 2021 sul Nürburgring.