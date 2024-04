Paradiso auto elettriche? In Valle d'Aosta: a La Magdeleine una colonnina ogni 2 abitanti

Il paradiso delle auto elettriche per eccellenza è la Norvegia, ma anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo un borgo che può vantarsi di essere il posto perfetto per chi guida una vettura a batteria.

Stiamo parlando precisamente del piccolo, anzi, piccolissimo Comune di La Magdeleine, in Valle d'Aosta. Pensate che ha un tasso di colonnine di ricarica pari ad una ogni due abitanti. C'è ovviamente “il trucco”, visto che in totale ci abitano solo 100 persone in questo borgo mignon della Valtournenche, ma in ogni caso merita di essere menzionato proprio per il suo alto tasso di colonnine.

Il 27 marzo, come specifica Gazzetta Matin, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato la piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica e in tutta la Valle d'Aosta ne sono stati censiti 397.

Fra i vari comuni spicca La Magdeleine, il penultimo per popolazione dell'intera regione, che conta appunto ben 48 punti di ricarica, pari a quasi un ottavo di tutta la Valle. A confermarlo è stato anche il sindaco, Mauro Duroux, che ha spiegato: “Abbiamo due siti per la ricarica delle auto elettriche: uno, nell’area sportiva, con due colonnine da 22 kW e una a ricarica veloce; l’altro nel parcheggio interrato di Brengon, con 46 punti di ricarica da 22 kW, uno per ogni posto auto, e uno a ricarica veloce. Le postazioni del parcheggio interrato fanno parte di un progetto di Cva, che fornisce l’energia elettrica, in collaborazione con l’operatore BeCharge”.

Secondo il primo cittadino si tratta di un servizio molto comodo soprattutto per i turisti alla guida di un'auto elettrica: “Qui – precisa ancora il sindaco - possono immergersi nella splendida cornice ambientale e naturalistica del territorio del nostro comune e, contemporaneamente, trovano un parcheggio interrato gratuito, con la possibilità di ricaricare la propria automobile. Contiamo che queste postazioni siano sempre più visibili nelle numerose app di ricarica, in modo tale da ampliare il pubblico che ne possa usufruire”.

Fra i Comuni che meglio si distinguono in quanto a colonnine, merita senza dubbio una menzione speciale anche Robbio, in provincia di Pavia, già ribattezzato il paradiso delle auto elettriche lombardo, con una colonnina ogni 100 abitanti.

