Resta quasi ucciso nella sua Nissan Xterra: parabrezza sfondato da grossi tronchi.

Salvo praticamente per miracolo un uomo della Georgia, il quale seguiva un camion carico di tronchi, contro i quali si è accidentalmente schiantato, finendo per impalare e distruggere completamente la sua Nissan Xterra, perforando il parabrezza come fosse di carta.

In calce trovate il post Facebook che testimonia l'accaduto, condiviso sul noto social dal Whitfield County Fire Department, mentre altri dettagli sono stati diffusi successivamente dalla CNN.

In pratica il malcapitato viaggiava lungo la Cleveland Highway in Georgia nella mattina di venerdì 11 Ottobre. L'uomo, non ancora identificato, ha riportato di essersi abbassato per raccogliere qualcosa che gli era caduto nell'abitacolo della sua macchina, non notando che il camion carico di legna davanti a sé stava rallentando. Il risultato è stata una inevitabile collisione, e le conseguenze le potete tranquillamente notare voi stessi dalle foto in calce. Per fortuna il distratto georgiano ne è uscito quasi illeso, poiché si è involontariamente scansato abbassandosi dietro il cruscotto, che gli ha salvato la vita.

Edward O'Brien, Capo del Whitfield County Fire Department, non è ancora capace di spiegarsi l'enorme fortuna dalla quale è stato evidentemente baciato l'automobilista, perché lo spazio nell'abitacolo lasciato dai tronchi:"Era quasi come se fosse stato creato apposta per la sua testa."

Aggiungiamo che il processo di estrazione dal veicolo è durato veramente tanto, infatti i vigili del fuoco hanno dovuto praticamente tagliare tra i 30 e i 40 tronchi con una motosega, prima di dare spazio all'unità specializzata nell'estrazione, la quale ha impiegato altri 15 minuti per divellere porta e parte del tetto e creare quindi lo spazio necessario al passaggio dell'uomo.

Un altro incidente quasi mortale è capitato al proprietario di una Tesla Model 3 la quale, stando alle parole del cliente della casa californiana, gli ha salvato la vita. Per rilassare un po' i toni e buttarla sul ridere vi segnaliamo un'altra notizia, che vede un uomo a bordo della sua Ram salire ad alta velocità su un terrapieno e spiccare un balzo di 50 metri, culminante sul tetto della casa del vicino, evidentemente non troppo contento dell'accaduto.