La papera del Pinguino di Batman è diventata un'auto elettrica ed è in vendita

Molti fra voi, così come chi vi sta scrivendo, saranno cresciuti con il mito di Batman e i film di Tim Burton. Se il primo del 1989 ha impresso nella nostra memoria la migliore Batmobile di tutti i tempi, con Batman Il Ritorno abbiamo vissuto l’incubo del Pinguino e della sua papera gigante. Ebbene quella papera è diventata un’auto elettrica.

In passato, quando si immaginava il 2020, si pensava soprattutto a macchine volanti e tecnologie avanzatissime, oggi invece ci ritroviamo qui a parlare di una gigantesca auto elettrica a forma di papera gigante - e non fraintendeteci, ci stiamo divertendo non poco. Parliamo di una perfetta riproduzione della mitica papera galleggiante del Pinguino, a sei ruote, che ora si può acquistare sul Marketplace di Facebook per 16.000 dollari - poco meno di 14.000 euro.

Il venditore l’ha ribattezzata Batduck e assicura che è alimentata da un motore elettrico in grado di andare sia avanti che indietro (ah la tecnologia!). Il mezzo ideale per navigare le fogne della vostra città e ambire a diventare il nuovo villain di turno - come se già i tempi non fossero complicati con le varie pandemie e quant’altro. Per 14.000 euro, ogni altro mezzo elettrico perde senso, non credete?