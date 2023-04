I paparazzi hanno immortalato la nuova Mini Countryman: vi piace?

Nei primi giorni di aprile è stata avvistata la nuova Mini per le strade di Los Angeles, invece oggi i fotografi spia hanno immortalato la sorella più grande, la Mini Countryman, che per la prima volta si mostra senza veli sfoggiando il suo look definitivo e più grande dell’attuale generazione.

Quando Mini ha mostrato le prime immagini della Countryman camuffata ci eravamo già fatti un’idea dei volumi del crossover, ma adesso possiamo apprezzarne anche i dettagli prima celati. Prima di tutto salta all’occhio il design più spigoloso rispetto alle linee più sinuose e rotonde del modello attuale, una scelta stilistica che si ripercuote poi sugli elementi caratteristici del marchio, come i gruppi ottici e la griglia.

Quest’ultima mantiene una forma analoga ma la cornice non è più tondeggiante, bensì più spigolosa, a formare una sorta di ottagono, mentre i gruppi ottici sono adesso più aggressivi e slanciati. La vista laterale permette di vedere chiaramente le dimensioni più generose del veicolo: la nuova Countryman è infatti più lunga di 13 cm, con una lunghezza totale di 4,42 metri, ma è anche 6 cm più alta della generazione corrente.

Le immagini non lo dicono, ma la nuova Mini Countryman nasce sulla piattaforma FAAR utilizzata per la BMW iX1 e X1, e al debutto avrà una versione Countryman E con un singolo motore da 188 CV, una Countryman SE All4 Dual motor da 308 CV e più avanti dovrebbe arrivare anche una variante John Cooper Works più sportiva.