Papà distrugge BMW Serie 3 E92 del figlio: ha evitato che guidasse ubriaco

Decisamente curioso quanto accaduto in Spagna dove un padre, per evitare che il figlio guidasse ubriaco, ha deciso di distruggere la sua BMW Serie 3 Coupé E92. La notizia è stata pubblicata con tanto di foto dalla stampa locale, e il risultato lo potete trovare qui sopra.

Si tratta ovviamente di una vicenda assurda, un gesto estremo di un padre evidentemente disperato che per evitare che il figlio si mettesse alla guida ubriaco, con tutto ciò che sarebbe potuto succedere a lui stesso e agli altri: ha quindi deliberatamente spaccato la sua BMW.

Alla fine la vettura è risultata essere completamente danneggiata fra il vetro in mille pezzi, le ruote a terra e vari altri danni piuttosto ingenti, e per dare vita al suo intento distruttivo, l'uomo ha utilizzato un piccone, rendendo la Serie 3 quasi irriconoscibile.

La domanda sorge comunque spontanea: perchè non ha semplicemente bucato le gomme al ragazzo? Evidentemente il padre, disperato, voleva dare una bella lezione al figlio, rendendo l'auto inutilizzabile per un bel po' di tempo, per lo meno fino a quanto la stessa non verrà riparata, in cambio di fior fiori di quattrini.

L'episodio è avvenuto nel nord della Spagna all'inizio di questo mese, e quando alcuni passanti si sono accorti dell'uomo che distruggeva l'auto, hanno allertato la polizia di Logrono, capoluogo della provincia di La Rioja. Una volta che le autorità si sono recate sul posto, è stato notato un SUV in fuga, poi fermato poco dopo con due persone all'interno: il padre al volante e il figlio 32enne ubriaco sul sedile del passeggero.

A quel punto l'uomo è stato interrogato sul da farsi ed ha spiegato tutta la vicenda alla polizia. Non è ben chiaro cosa sia successo dopo ma è molto probabile che il padre 'vandalo' sia stato multato. Sicuramente una storia con un lieto fine, per lo meno quello di aver impedito ad un ubriaco di mettersi al volante, cosa assolutamente da non fare mai.

Una notizia assurda ma non è l'unica che vi abbiamo riportato in questi ultimi mesi con dei protagonisti un po' alticci, come ed esempio l'uomo che ha preso a pugni la fiancata di una Tesla facendo un danno di 6.000 euro, o l'ubriaco che ha preso l'interstatale contromano alle 8 di mattina prima di schiantarsi.