Un papà ha costruito una Rolls-Royce Boat Tail in legno per il figlio: replica eccezionale

La Rolls-Royce Boat Tail è una one-off presentata l’anno scorso che ha fatto parlare di sé per la sua eleganza ed esclusività in primis, e per il prezzo di 28 milioni di dollari sborsati dal cliente sconosciuto che l’ha commissionata. Ebbene, da oggi non sarà l’unico esemplare al mondo, perché un abile papà ha costruito una Boat Tail per il figlio.

Si tratta di un modello in scala realizzato a mano utilizzando e plasmando il legno, completamente funzionante e adatto ad ospitare padre e figlio. Si tratta dell’ennesima creazione ad opera del canale YouTube ND – Woodworking Art, dove di recente avevamo visto il nostro protagonista alle prese con la costruzione di una Lamborghini Sian in legno. Questa volta ha messo da parte la sportività per cimentarsi in un modello che fa dell’eleganza la sua parola d’ordine.

Il progetto ha richiesto 68 giorni di lavoro ma il risultato lascia a bocca aperta. La piccola riproduzione può muoversi grazie all’adozione di un motore elettrico che tramite una catena muove l’asse posteriore, su cui è stato montato anche un freno a disco per frenare il veicolo. I gruppi ottici anteriori e posteriori sono a LED, e non mancano le caratteristiche portiere ad apertura rovesciata (dette Suicide Doors) presenti sulla Rolls-Royce originale. L'artista ha ricreato anche il vano “picnic”, dove nella realtà troviamo calici in cristallo e piatti in porcellana, e il supporto per l’ombrellone parasole.

Ci sono tutti i dettagli necessari per intavolare un aperitivo ‘on the road’, ed è proprio quello che succede nelle tenere scene a fine video, dove papà e figlio si fanno un giro del quartiere per poi fermarsi a lato strada, per brindare con dell’aranciata.