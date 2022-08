Un papà ha costruito una Mercedes AVTR Concept in legno per il figlio: risultato clamoroso

Se siete amanti delle lavorazioni in legno, probabilmente navigando su YouTube sarete incappati almeno una volta in un video di ND - Woodworking Art dove solitamente un papà dall’incredibile abilità e talento nel lavorare il legno realizza veicoli di ogni tipo per il proprio figlio. Questa volta ha costruito la replica della Mercedes AVTR Concept.

L’ultima volta l’abbiamo visto alle prese con la realizzazione di una Rolls-Royce Boat Tail in legno per il proprio bimbo, invece questa volta ha optato per il prototipo Vision AVTR Concept di Mercedes, un mezzo a guida autonoma che la casa della stella ha costruito prendendo ispirazione dal film Avatar, anche se la replica in questione manca di questa feature, sebbene risulti completamente funzionante.

Il video che vi proponiamo in apertura ripercorre dunque i 100 giorni di lavoro che sono serviti a costruire questo incredibile progetto, partendo dall’assemblaggio del telaio fino al prodotto finito, passando per l’installazione del sistema di sospensioni con tanto di molle all’anteriore, dei cerchioni da 14 pollici con pneumatici reali, fino al momento in cui è stata plasmata la forma morbida e organica del corpo vettura.

Non mancano poi le portiere che si aprono automaticamente e tutte le luci a LED perfettamente funzionanti e in linea con quelle del concept reale, comprese quelle presenti sule coperture dei cerchioni, che possiamo vedere in azione sul finale del video, durante un giro notturno per le strade del posto, dopo essere andato a prendere il bimbo a scuola.