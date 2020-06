I pannelli solari Tesla sono ora più potenti e costano meno: le novità

Tesla è sicuramente famosa per le sue auto elettriche ad alte prestazioni, la società di Elon Musk però si occupa anche di pannelli solari e batterie di accumulo. Ebbene sembra che l'azienda abbia aggiornato i suoi pannelli e tagliato i prezzi.

La notizia arriva ovviamente dagli USA e non sappiamo se avrà ripercussioni anche in Italia - magari non subito, ma presto potrebbe... Il che sarebbe una notizia ottima, visto che dal prossimo 1 luglio il governo ci rimborsa l'installazione di impianti fotovoltaici fino al 110%... Ma andiamo a vedere le novità in arrivo dalla Giga New York di Tesla, l'impianto specializzato proprio nella costruzione di pannelli solari: avremo quattro tipologie differenti di potenza (in Italia Tesla a oggi ne vende tre), Small da 4,08 kW, Medium da 8,16 kW, Large da 12,24 kW e Extra Large da 16,32 kW.

I prezzi nudi e crudi di questi pannelli sono rispettivamente di 10.000 dollari, 16.000 dollari, 23.500 dollari e 30.000 dollari, che poi negli USA cambiano grazie agli incentivi governativi. Un nuovo listino davvero ottimo, basti pensare che prima per 7,56 kW servivano 19.500 dollari. In generale Tesla afferma che i suoi pannelli sono più potenti del 10% rispetto alle precedenti versioni, vedremo se queste nuove varianti più potenti arriveranno anche in Europa e quando... noi ovviamente speriamo il prima possibile.