I pannelli solari di Tesla in arrivo in Europa: la conferma di Elon Musk

Tesla ha investito tanto del suo tempo e del suo denaro per sviluppare pannelli solari sempre più efficienti e prestanti. Addirittura negli USA esiste un’intera Gigafactory dedicata ai Solar Roof, ora però la tecnologia sta finalmente arrivando anche in Europa.

Interrogato su Twitter, Elon Musk ha risposto in maniera abbastanza decisa in merito all’arrivo dei pannelli solari Tesla in Canada e in Europa. Nel Paese nord americano arriveranno certamente entro la fine di quest’anno, anche in Europa dovrebbe essere lo stesso, il CEO però ha aggiunto “hopefully”, lasciando trasparire dunque una speranza più che una certezza.

Sembra in ogni caso sempre più vicino il momento in cui anche noi italiani potremo mettere le mani sugli ottimi pannelli solari dell’azienda californiana, che proprio di recente ha rinnovato la line-up e ritoccato i prezzi, abbassando ulteriormente il costo degli impianti entry level. Per garantire il rifornimento di pannelli in Canada ed Europa Tesla dovrà non solo migliorare la produzione della Giga Buffalo ma anche assumere nuovi installatori.

Negli USA infatti si prenotano i pannelli solari sul sito internet e poi si attende un appuntamento con gli installatori ufficiali, non ci si può affidare a installatori terzi - e probabilmente funzionerà così anche nel vecchio continente. Non resta che aspettare. Al momento è comunque possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti sulla disponibilità.