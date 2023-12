Quanti pannelli solari servono per ricaricare un'auto elettrica? Facciamo un po' di conti

Anche se secondo la nostra esperienza è possibile guidare un’auto elettrica anche senza possedere spazio per una wallbox, è chiaro a tutti che la migliore condizione possibile sia avere un impianto fotovoltaico in abbinamento. Ma quanti pannelli servono per ricaricare un’auto elettrica?

La risposta più onesta è anche quella più banale: dipende. Dipende sostanzialmente dalla capacità della batteria dell’auto elettrica in vostro possesso (o che state per acquistare). A tal proposito i colleghi di TuttoEnergia hanno fatto qualche calcolo interessante: in generale, un’auto elettrica consuma tra i 14 e i 21 kWh ogni 100 km, con una batteria da 50 kWh dunque occorrono circa 2.205 kWh per percorrere 15.000 km l’anno. L’efficienza di un pannello solare varia tra i 150 e i 500 W, a seconda della posizione geografica e delle ore di sole a disposizione. Con una batteria da 50 kWh dunque sono necessari almeno 5 pannelli che producano 450 kWh l’uno per coprire il fabbisogno dei 15.000 km annui.

Passiamo a qualche esempio pratico. Con una Tesla Model 3, che con una batteria da 60 kWh ha bisogno di circa 2.500 kWh all’anno, avrete bisogno di almeno 6 pannelli che producano 500 kWh l’uno. Il costo stimato di questi pannelli varia da 550 a 650 euro l’uno. Per una Nissan LEAF con 40 kWh di batteria vi basteranno 5 pannelli che producano 400 kWh l’anno, prezzo stimato 450-550 euro per singolo pannello. Batterie più grandi di 64 kWh personalmente le sconsigliamo per l’uso a casa con pannelli fotovoltaici, anche se potete sempre sfruttare un impianto calibrato per 60 kWh con tempi di ricarica più lunghi, del resto batterie da 80 o 100 kWh non vanno ricaricate completamente tutti i giorni.

Ai kWh utili a caricare la vettura dovete ovviamente aggiungere ulteriore energia per la vostra abitazione, il nostro consiglio è di fare un calcolo approssimativo dei kWh di cui avete bisogno per l’auto e poi contattare un installatore di fiducia per capire quale tipo di impianto sia perfetto per le vostre esigenze.