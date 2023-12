Pannelli solari montati sulle mura di sostegno delle strade: succede in Svizzera

Quando si parla di pannelli solari qualcuno obietta sempre il bisogno di spazio, si critica magari la trasformazione di enormi campi verdi in stazioni fotovoltaiche... In alcuni Paesi però si è iniziato a sfruttare e a riconvertire spazi già usati, come ad esempio i muri di sostegno che proteggono le strade.

Siamo in Svizzera nel cantone Appenzell Ausserhoden, che punta a prelevare il 40% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2035. Per raggiungere l’obiettivo il cantone ha iniziato a installare pannelli solari in posti insospettabili, come ad esempio un muro di sostegno stradale. In questo primo progetto sono stati montati 756 pannelli fotovoltaici con output di 325 kW, il che si traduce in circa 230.000 kWh prodotti ogni anno. Una cifra tutt’altro che banale, visto che equivale al consumo standard di 52 abitazioni. L’energia prodotta da questi pannelli alimenta la rete del distributore St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke, che paga al cantone una quota di concessione.

Tecnicamente, il progetto è stato realizzato dalla tedesca K2 Systems e dal costruttore svizzero Solarmotion. I pannelli in vetro sono stati montati su un muro con il 75% di pendenza utilizzando guide con viti e tasselli estremamente resistenti; per rafforzare il tutto sono stati usati anche potenti adesivi, poiché dei tasselli eccessivamente profondi avrebbero compromesso la resistenza del muro. Vista la vicinanza all’asfalto, tali pannelli solari sono stati anche anodizzati e trattati in modo da resistere alla corrosione, mentre gli elementi di ancoraggio scelti sono in alluminio e acciaio inossidabile. L’estrema pendenza può rappresentare un problema? Tutt’altro secondo la K2 Systems: “Specialmente nei mesi invernali, quando il consumo e la dipendenza da energia estera sono al massimo, i pannelli montato verticalmente offriranno un’ottima quota di energia pulita”.

Anche se non si tratta di un progetto di dimensioni colossali, si può in ogni caso prendere ad esempio, pensiamo a quanti luoghi potremmo già sfruttare in Italia senza deturpare il territorio, semplicemente aggiungendo pannelli solari su muri di sostegno e barriere antirumore lungo le tangenziali e le autostrade.