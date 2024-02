Pannelli fotovoltaici su tutta la rete autostradale, aperta petizione: 'Così 58 mln di kw'

E se il governo decidesse di installare una lunghissima rete di pannelli fotovoltaici a fianco delle autostrade italiane? Un progetto incredibile, quasi da sogno, ed è per questo che è stata aperta una petizione su IoScelgo.org.

Cliccando su questo link è possibile apporre la propria firma su quello che sembra un'idea decisamente positiva e ovviamente che strizza l'occhio all'ambiente. Ma che c'azzecca con le auto dirà qualcuno, e la risposta è semplice. E' noto e risaputo che le auto elettriche vanno ad elettricità, di conseguenza godere di pannelli fotovoltaici lungo tutta la rete autostradale permetterebbe di avere la batteria sempre piena, forse addirittura in maniera gratuita.

Ma non finisce qui perchè il primo obiettivo dei pannelli fotovoltaici è quello di creare corrente elettrica da distribuire alle famiglie, e con una rete così lunga ce ne sarebbe per soddisfare il fabbisogno di gran parte dei nostri connazionali.

La petizione aperta da Fabio Roggiolani, che al momento in cui vi scriviamo ha superato le 1.200 firme, sottolinea come le reti autostradali e ferroviarie italiane misurano nel complesso 28mila chilometri. La particolarità è che le stesse “hanno un vincolo ai lati per 30 m dalla strada o dalla rotaia. Questo spazio occupato per 5 metri per lato dai pannelli fotovoltaici potrebbe dare all'Italia circa il 90% dell'intero consumo elettrico annuale”.

L'energia prodotta dal fotovoltaico, ricorda ancora la petizione, è “affidabile e molto conveniente per tutti. Sia che siano grandi investitori sia famiglie o imprese. Gli stessi enti statali e locali potrebbero diventare interamente rinnovabili utilizzando le fasce di rispetto delle reti autostradali, superstradali e ferroviarie che attraversano il loro territorio”.

E per quanto riguarda manutenzione e pulizia? Secondo l'autore della petizione utilizzare le fasce di rispetto per pochi metri sul loro totale “ne garantisce una manutenzione migliore, pulizia e una riduzione del rischio incendi nonché un presidio formidabile per arterie strategiche per il paese”.

Ma quanta energia potrebbe produrre una rete così imponente di pannelli fotovoltaici? Tenendo conto di una doppia rete per ogni autostrada o tratta ferroviaria, si arriverebbe all'incredibile cifra di 58 milioni di kw, che sono 1.200 kWh annuali per ogni abitante, ovvero, il consumo totale medio di un italiano ogni anno. “Se non ora quando?”, conclude la petizione.

Da quando si stanno diffondendo sempre di più le auto elettriche è stato un vero e proprio boom del fotovoltaico, e un progetto di tale portata potrebbe avere l'effetto positivo contrario, ovvero, diffondere le green nel nostro Paese, che sono alquanto latitanti.

Il problema principale in questa mastodontica idea è rappresentato come al solito dal costo, ma in questi progetti pensati per l'ambiente ci sono importanti fondi europei che potrebbero coprire in gran parte gli euro necessari. Tenendo conto poi dell'aiuto di aziende private, che sicuramente vorrebbero partecipare in massa ad un progetto così rivoluzionario, a carico dello Stato rimarrebbe solo una piccola percentuale.