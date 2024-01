Dalla Pandina alla Ford Focus, migliaia di vendite in Italia ma a breve non le faranno più

Analizzando la classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2023, nonché quella dei vari segmenti, emerge un dato che fa un po' storcere il naso: nelle varie graduatorie troviamo diverse vetture con un market share importante ma che a breve spariranno dalla circolazione.

Il caso più eclatante è quello della Fiat Panda, che a breve si chiamerà Pandina per distinguersi dal nuovo modello in uscita la prossima estate. E' stata l'auto più venduta in assoluto con 102.625 immatricolazioni, (ennesimo anno consecutivo che ottiene questo riconoscimento), ma dal 2026 uscirà di produzione. Ok, mancano ancora due anni, ma siamo certi che fra 48 mesi molti italiani ne sentiranno la mancanza, così come Fiat e Stellantis.

Altro caso simile è quello della Lancia Ypsilon, terza auto più venduta in assoluto in Italia nel 2023, seconda nel segmento B con 44.891 immatricolazioni, che da quest'anno uscirà di produzione definitivamente per lasciare spazio al nuovo modello: un azzardo? Sicuramente, ma magari la versione erede ci stupirà.

Un altro caso che lascia un po' di amaro in bocca è quello della Ford Focus, seconda per vendite nel Segmento C con 9.219 unità vendute e seconda anche per quanto riguarda la categoria Station Wagon (6.877 immatricolazioni), ma che dall'anno prossimo, 2025, lascerà le fabbriche Ford, così come già annunciato dall'ovale blu. Dopo l'addio alla Fiesta, altra vettura da record, gli americani hanno deciso di “eliminare” un altro loro best seller, facendo storcere il naso ai più.

Da segnalare altri due casi, quello della Smart EQ ForTwo, decima nelle vendite del segmento A con 4.093 immatricolazioni, la cui produzione terminerà a metà di quest'anno (anche se gli ordini continueranno ancora per qualche mese), e quello della Mercedes Classe A, che è stata la quinta Segmento C più venduta d'Italia con 7.554 vetture piazzate sul mercato ma che uscirà di scena a fine 2025 per questione di margini.

Infine da segnalare l'Audi A4, quarta station wagon più venduta in Italia con 4.794 immatricolazioni ma che quest'anno cambierà nome divenendo A5: non sarà una vera e propria uscita di scena ma potrebbe comunque creare un po' di confusione fra gli automobilisti. Il cambio di nome lo si deve al fatto che Audi lascerà i numeri pari alle elettriche e i dispari alle termiche.