Pandelleria, il docufilm dedicato all'isola dove ci sono più Panda che abitanti

Forse non tutti sanno che la splendida isola siciliana di Pantelleria gode di un particolare record: ci sono infatti più Panda che abitanti, di conseguenza è stata ribattezzata scherzosamente “Pandelleria”. E' questo il titolo di un docufilm dedicato al luogo con la più alta densità di Panda al mondo.

Su Pantelleria non c'è distinzione visto che troviamo Panda di tutti i tipi, età, colori e configurazioni, e lo show realizzato ha voluto unire l'iconicità di questa vettura tricolore assieme alle bellezze del paesaggio siciliano e dei suoi abitanti.

Il filmato, della durata di 30 minuti, racconta la storia di 14 abitanti e del loro amore per tre diverse generazioni di Panda. C'è il meccanico, il prete, il musicista, ma anche la guida spirituale, l'apicoltore e molti altri ancora, tutti con il comune denominatore che è la passione per il Pandino, mezzo che tra l'altro li aiuta nelle mansioni quotidiane.

"Dopo 43 anni, Fiat Panda è la city-car leader in Europa e il veicolo più venduto in Italia, dove detiene un brillante 8% di quota sul mercato complessivo, contribuendo in modo significativo alla performance di Stellantis nel paese – sono le parole di Olivier Francois, Ceo Fiat e Stellantis Global Cmo -. Per celebrare questo autentico simbolo della manifattura Made in Italy e per ringraziare le maestranze dell'incredibile sito produttivo di Pomigliano d'Arco, abbiamo realizzato il docufilm Pandelleria".

Francois ha aggiunto e concluso: "Hanno messo una quantità incredibile di passione e professionalità nel loro lavoro per fare in modo che il successo di Panda non finisca mai. Panda infatti rappresenta l’auto italiana e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni".

Come dare torto al numero uno di Fiat, tenendo conto che nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2022, c'è stata una sola regina, appunto, Panda. E l'amore per la piccola torinese è stato dimostrato anche nel progetto Panda Restomod, il Pandino in versione fuoristrada i cui ordini sono scattati pochi giorni fa. A questo punto vi lasciamo al docufilm (che trovate sopra questa pagina), e che è dedicato agli operai di Pomigliano d'Arco, lo stabilimento dove viene prodotta la vettura più amata dagli italiani.