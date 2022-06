Panda a Pandino sfiora i 1.000 esemplari: nuovo record per il raduno 2022

Chi ama le Panda ormai lo sa, c'è un nuovo evento da non perdere assolutamente per celebrare il mitico pandino Fiat: il raduno Panda a Pandino 2022 è stato un assoluto successo.

La quarta edizione del raduno di Panda più grande del mondo si è tenuta nei giorni del 18 e 19 giugno 2022 dopo ben tre anni di assenza a causa della Pandemia, è stato però un ritorno in grande stile. Nella piccola cittadina del cremasco sono arrivati appassionati da oltre 20 Paesi del Mondo, portando a Pandino dalle vecchie Panda raffreddate ad aria, proprio quelle nate dalla matita di Giorgetto Giugiaro, a quelle più moderne con motore ibrido.

Ovviamente non sono mancate anche le mitiche 4x4 (guardate questa Pandamonium 4x4 da rally), le Panda più leggendarie in assoluto. In mostra, davanti a Palazzo Pignano, anche modelli rari come le Panda del Sahara Racing Cup, tantissime Panda a trazione integrale personalizzate, Panda con impianti stereo fuori dal comune e Panda vestite a festa nei modi più disparati. I primi 350 equipaggi sono arrivati a Pandino già nel pomeriggio di sabato 18 giugno, durante il quale hanno potuto fare un giro panoramico in carovana di circa 20 km.

Iniziato come scherzo sui social, Panda a Pandino è diventato un evento globale: dopo le 192 vetture della prima edizione, le 365 della seconda e le 695 della terza è stato superato un nuovo record, ben 939 equipaggi in questo 2022. Ovviamente l'appuntamento è ora sposato al 2023, per una quinta edizione che punta a superare i 1.000 modelli iscritti.