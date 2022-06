Panda a Pandino 2022: torna il raduno più grande del mondo il 18 e 19 giugno

L'evento è alquanto giovane, è infatti nato solo nel 2017, nella sua breve vita inoltre ha dovuto subire il disastro COVID e fermare tutto per due anni. Ora però il più grande raduno Panda del mondo è pronto a tornare nella ridente città di Pandino - un nome che è tutto un programma.

Siamo in Lombardia, in provincia di Cremona, in un paesino che conta all'incirca 10.000 abitanti. Un luogo alquanto anonimo e tranquillo fino a qualche tempo fa, almeno finché qualcuno non ha avuto la felice idea di organizzare un sensato raduno Panda a Pandino (con tanto di sito ufficiale Panda a Pandino).

Ben due giorni di passione Panda, il 18 e il 19 giugno 2022, che chiamerà a raccolta le Panda più assurde dello stivale e non solo. Un evento molto serio che ha ottenuto il patrocinio del Comune, dopo la proposta della Consulta dei giovani di Pandino e di alcune associazioni del territorio. Quest'anno l'obiettivo è soltanto uno: superare le Panda del 2019. Nell'anno prima del COVID erano state 695 le Panda registrate al raduno, ora invece si vuole fare ancora meglio, tanto che sono attese Panda da tutta Europa.

Se sabato 18 giugno ci si ritroverà tutti insieme al mattino, al pomeriggio si potranno seguire diverse attività sul territorio, mentre il clou del divertimento sarà probabilmente a sera con un concerto gratuito. Domenica 19 giugno il vero spettacolo: il centro città si aprirà alle Panda che potranno sfilare e accedere all'arena esterna del Castello Visconteo, un'occasione imperdibile per chi vuole omaggiare un'icona italiana come la Panda - ancora oggi regina fra le 10 auto più vendute d'Italia a maggio 2022.