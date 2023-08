La nuova Panda potrebbe non essere così diversa da questo vecchio render

L'ultimo restyling profondo della Fiat Panda risale al 2011 e sembra che il prossimo anno Fiat sia pronta a dare nuovo lustro all'utilitaria più venduta in Italia. Nello specifico, potremo vederla per la prima volta l'11 luglio 2024, quando FIAT festeggerà il suo 125° anniversario.

Nel frattempo, i colleghi di Motor1.com hanno diffuso una preview non ufficiale della nuova generazione della celebre superutilitaria. Questo concept in realtà risale più di quattro anni fa, in occasione del Salone dell'Auto di Ginevra nel marzo 2019. Non è chiaro se alcuni degli elementi di design di quel concept verranno incorporati nella quarta generazione della Panda, come sembra indicare la preview, oppure se il suo aspetto sarà completamente diverso.

Indipendentemente da come si sviluppa la situazione, sembra che Fiat abba l'intenzione di rendere la nuova Panda significativamente più grande, forse allungandola fino a circa quattro metri. Per fare un confronto, la vecchia Panda attualmente in vendita misura meno di 3,7 metri di lunghezza.

Sebbene Tavarez abbia recentemente dichiarato che per l'elettrico non c'è una domanda sufficiente ad oggi, la nuova Panda full elettrica dovrebbe sfruttare una versione adattata della stessa piattaforma e-CMP2 già implementato nella nuova Seicento. Questa piattaforma è anche in qualche modo imparentata dal punto di vista meccanico con la Jeep Avenger e un futuro modello Alfa Romeo equivalente. Fiat produrrà inoltre una variante completamente elettrica della nuova Panda, ma è possibile che sia disponibile anche un modello mild-hybrid.

Si prevede che la versione completamente elettrica della Panda sarà accessibile in termini di prezzo. Il CEO di Fiat, Olivier François, ha recentemente dichiarato che il prezzo al dettaglio della nuova Panda sarà inferiore ai 25.000 euro. Questo prezzo la renderebbe una valida alternativa alla Dacia Spring, ma con elementi di design robusti simili alla Sandero Stepway.