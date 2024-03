La Panda MY24 non si chiamerà 'Pandina', e la nuova Panda elettrica? Un po' di chiarezza

Pochi giorni fa Fiat ha svelato la nuova Pandina, la versione più tecnologica di sempre della mitica Panda. L'azienda torinese ha deciso di cambiarle nome per distinguerla dal modello elettrico che uscirà il prossimo luglio... o forse no.

Stando a voci di corridoio riportate nelle ultime ore sembrerebbe infatti che la Pandina tornerà al classico nome di Fiat Panda, visto che il vezzeggiativo sarebbe stato utilizzato solamente per la versione “opening edition” presentata appunto a Pomigliano lo scorso 29 febbraio.

Tutto chiaro? Più o meno, ma per riassumere diciamo che la Panda MY24 si chiamerà appunto come al solito "Panda", mentre la Pandina mostrata in diretta streaming si chiamerà "Pandina" e avrà delle dotazioni speciali, come ad esempio gli specchietti gialli, il muso di un panda su un coprimozzo, e altre chicche.

Nel giro delle prossime settimane, prima della messa in commercio prevista per l'estate, dovrebbe essere poi svelata la versione “classica” che si chiamerà appunto Panda. La scelta, assolutamente non ufficiale, lascia comunque un po' perplessi in quanto si pensava che il nome Pandina venisse affibbiato alla Panda MY24 per distinguerla dalla nuova elettrica in uscita a luglio, ma evidentemente (siamo pronti a farci smentire), così non sarà.

Passiamo quindi alla nuova green che verrà ufficialmente svelata il prossimo 11 luglio. A riguardo ci viene in soccorso il CEO di Fiat, Olivier Francois, che pochi giorni fa al Corriere della Sera ha spiegato: “Sul nome ci stiamo ancora ragionando, potrebbe chiamarsi Panda Elettrica oppure chissà”.

È probabile quindi che il futuro modello si chiamerà "Panda Elettrica", o eventualmente si deciderà di chiamarla semplicemente Panda, ma “cambiando il nome” al modello MY24, magari in “Panda classic” o qualcosa del genere.

Ricapitolando, se tutto verrà confermato, i prossimi nomi saranno seguenti: Panda Pandina per la “opening edition” svelata lo scorso 29 febbraio; Panda MY24 per tutte le altre versioni della Pandina e quindi Panda Elettrica (in forse) per il modello presentato a luglio. Attendiamo conferme in merito.