La mia Panda è leggenda: nuova campagna social per l'auto più venduta d'Italia

Di recente a Vigevano si sono festeggiati i 40 anni della Fiat Panda, una vettura leggendaria che il marchio torinese celebra con una nuova campagna lanciata su TikTok e i principali social. Lo scopo? Colpire i giovani con un linguaggio innovativo e sperimentare nuovi formati interattivi.

Lanciata per la prima volta nel 1980, secondo Fiat la Panda è stata una vettura "social" sin dal primo istante, quando ancora piattaforme come TikTok o Instagram ancora non esistevano neppure. Oggi lo ribadisce con una campagna dai toni innovativi e un hashtag che è tutto un programma: #LAMIAPANDAÈLEGGENDA. Questo hashtag accompagnerà la campagna su tutti i diversi social network interessati, pensiamo a Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e infine YouTube.

Con #LAMIAPANDAÈLEGGENDA, Fiat Panda è anche il primo tra i "brand" automotive ad approdare su BeReal, il social network francese su cui la gente posta attimi reali di vita quotidiana, senza filtri. L'intera attività di comunicazione è stata realizzata in collaborazione con Starcom e Publicis Sapient, agenzie parte del One Team Stellantis di Publicis Group.

Ricordiamo che Fiat Panda è prodotta dal 2011 nello stabilimento Giambattista Vico a Pomigliano d'Arco e dal 2012 è il modello in assoluto più venduto in Italia. Quest'anno inoltre per il raduno Panda a Pandino 2022 si sono sfiorati i 1.000 equipaggi.