La Panda Knight debutta in Cina: la piccola auto elettrica costa solo 3.700 euro

Il sottomarchio cinese di Geely, Panda, ha introdotto un nuovo modello chiamato Panda Knight. Sebbene i veicoli cinesi più appetibili per il mercato europeo siano altri, questo mezzo è un microelettrico di livello A00 e supporta diverse modalità di ricarica. Il lancio ufficiale è programmato per l'inizio di settembre.

Le dimensioni della Panda Knight sono simili al modello precedente Panda Mini, con lunghezza, larghezza e altezza rispettivamente di 3135/1565/1655 millimetri e un passo di 2015 millimetri. I sedili posteriori possono essere abbattuti per creare uno spazio di stivaggio fino a 800 litri, sufficiente per contenere 4 bagagli.

Panda Knight offre due opzioni di combinazione dei colori interni: Verde e Bianco. I sedili sono rivestiti in pelle sintetica spessa.. All'interno, vi è un quadro strumenti a colori da 9,2 pollici e uno schermo di controllo centrale da 8 pollici. La vettura supporta la connettività smartphone, il controllo remoto tramite app, funzioni Bluetooth e altro ancora. Un recente sondaggio ha evidenziato che queste strumentazioni digitali sono uno dei maggiori problemi che i conducenti riscontrano nei veicoli elettrici.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Panda Knight è dotata di airbag lato conducente, 2 set di interfacce per seggiolini per bambini, sistema di avviso della pressione dei pneumatici e offre tecnologie come sospensioni indipendenti MacPherson all'anteriore, servosterzo elettronico EPS, sistema di frenata antibloccaggio ABS, distribuzione elettronica della forza frenante EBD, funzione di scorrimento a bassa velocità e assistenza in salita.

In termini di potenza, il veicolo è equipaggiato con un motore da 30 kilowatt di potenza massima e 110 Newton-metri di coppia di picco. L'autonomia in modalità completamente elettrica è di circa 200 chilometri. Il veicolo supporta due metodi di ricarica: ricarica rapida CC da 22 kilowatt e ricarica lenta da 3,3 kilowatt. La ricarica dal 30% all'80% della capacità richiede circa mezz'ora.