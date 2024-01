Panda Hybrid a meno di 10.000 euro con il Bonus Tricolore Fiat: scade il 31 gennaio

Anche nel 2023 la Fiat Panda si è confermata regina assoluta del nostro mercato, come abbiamo visto con la classifica delle 10 auto più vendute in Italia dello scorso anno. Per l’utilitaria il 2024 inizia con il turbo visto il lancio di una nuova iniziativa: il Bonus Tricolore Fiat.

Come si legge sul sito ufficiale Fiat, nella pagina dedicata alla promozione, “Partono gli incentivi statali e arriva il nuovo Bonus Tricolore Fiat”. L’iniziativa vi permette di acquistare nuova Panda Hybrid a partire da 9.450 euro in caso di finanziamento, oltre oneri finanziari, anziché 10.950 euro.

Andando a leggere in dettaglio, scopriamo che le rate mensili pensate da Fiat sono 59 da 122 euro l’una, non è richiesto però nessun anticipo. La rata finale prevista dal contratto è di 6.939 euro, mentre il finanziamento ha TAN fisso a 8,75%, TAEG a 10,98%. La promozione è valida solo per questo mese di gennaio 2024, avete dunque tempo fino al 31/01.

La promozione mette in campo 2.000 euro di incentivi statali da sommare ai 2.550 euro del Bonus Tricolore Fiat, ma solo in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 2 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi. In questo caso Panda Hybrid si può avere a 10.950 euro oppure a 9.450 euro con finanziamento - come anticipato sopra. Ricordiamo che di listino la Panda Hybrid 1.0 da 70 CV costa 15.500 euro (IPT e contributo PFU esclusi).

Il tutto mentre aspettiamo l’ultimo aggiornamento della Panda attuale: ecco come sarà il restyling della Fiat Panda MY2024.