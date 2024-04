La Panda Geely diventa più 'cattiva': ecco la Go Kart Edition

La Fiat Panda è da oltre 10 anni l’auto più venduta in Italia, non è però la sola vettura al mondo ad avere questo nome... Il gruppo cinese Geely vende la sua Panda Mini EV, ora anche in edizione Go Kart.

Ispirata proprio ai go-kart, questa vettura super compatta è destinata a un pubblico di utenti giovanissimi, pronta ad ampliare la già ricca offerta legata alla Panda Mini EV. Secondo i dati di Geely, dal giorno della sua uscita sul mercato la vettura ha venduto in Cina oltre 130.000 unità, sembra dunque che il nome Panda porti davvero bene ai modelli a quattro ruote. Geely ha prodotto la super compatta anche nell’esclusiva edizione limitata Little Yellow Duck, Panda Knight e Dragon Edition.

Anche se non potremo acquistarla, visto che la Panda Mini EV è in vendita soltanto in Cina, è comunque interessante conoscere il prezzo della vettura. La Go Kart Edition non ha ancora un listino ufficiale, la gamma Panda però costa da 29,900 yuan a 56.900 yuan, che al cambio diretto sarebbe da 3.800 a 7.200 euro, cifre che ormai in Italia è difficile ritrovare persino sui quadricicli elettrici (nel frattempo la Citroen Ami è in promo ad aprile 2024).

Ma che scheda tecnica offre la Panda Mini EV? Lunga 3,15 metri, larga 1,54 metri e alta 1,68 metri, con un passo di ben 2 metri, la vettura Geely offre un motore elettrico da 30 kW/40 CV (dunque è meno potente della nuova Dacia Spring da 45 e 65 CV) con 110 Nm di coppia. Nonostante la compattezza, la Panda Mini EV offre al suo interno un comodo schermo touch da 8 pollici e un cruscotto digitale da 9,2 pollici. Collegata a una colonnina DC Fast Charge, la batteria si ricarica dal 30% all’80% in 30 minuti.

