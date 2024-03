Panda e 500 elettriche esistevano già negli anni '90, quando Fiat era davanti a tutti

Nel prossimo futuro Fiat lancerà la nuova Panda elettrica, arrivando leggermente in ritardo rispetto ad altri concorrenti, bisogna però ricordare un’epoca in cui il marchio torinese è stato pioniere dell’elettrificazione. Quanti di voi sanno, ad esempio, che in passato sono esistite già sia Panda che 500 a batteria?

Furono opere firmate da Giancarlo Michellone e dal suo team, che tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 presero una tradizionale Fiat Panda, le tolsero il motore termico a quattro cilindri per installare un propulsore elettrico da 12 CV con tanto di frenata rigenerativa. Un prototipo che, nonostante la trazione elettrica, continuava ad avere il cambio manuale.

Ad alimentare il tutto vi era una batteria che pesava all’incirca 350 kg e occupava lo spazio dedicato alla seconda fila di sedili e parte del bagagliaio. Tutto questo ingombro per avere 65-100 km di autonomia, con una velocità massima di appena 70 km/h; per raggiungere i 40 km/h la vettura impiegava 10 secondi ed era impossibile risalire pendenze superiori al 20%.

Era davvero “l’alba dei tempi”, Michellone però aveva già individuato il problema chiave delle elettriche, che in parte rovina l’esperienza anche oggi, a trent’anni di distanza: “Il problema delle auto elettriche è la batteria, per questo penso sarà difficile creare un’alternativa ai modelli a combustione interna. Probabilmente l’industria produrrà a breve batterie più potenti e con maggiore autonomia, tuttavia penso che le elettriche saranno sempre limitate per l’uso cittadino”.

Con alcuni dei problemi individuati da Michellone l’industria combatte ancora oggi, per non parlare dei prezzi: all’epoca per creare una Panda elettrica a due soli posti servivano 30.000 euro di oggi, ovvero tre volte il prezzo di una Panda a benzina di allora, equivalente a una BMW 318i. Nonostante le difficoltà, Fiat ha continuato a sperimentare, investendo in una nuova chimica nichel-cadmio e creando negli anni ’90 una 500 restyling elettrica, il cui problema era però il peso.

La vettura pesava 400 kg in più della versione standard, arrivando così a 1.100 kg. Insomma, il problema del peso affligge gli ingegneri automotive ancora oggi, anche se è migliorato tutto il resto. Il peso maggiorato, i costi e le scarse prestazioni hanno così spinto la Fiat degli anni ’90 ad abbandonare gli investimenti sull’elettrico per tornare verso lidi più sicuri (e le cose oggi sembrano andare nella stessa direzione, con la 500 elettrica di Mirafiori che potrebbe diventare ibrida); peccato, l’azienda torinese avrebbe potuto anticipare la quasi totalità della concorrenza di circa vent’anni, compresa Tesla, chi avrebbe avuto però il coraggio di rischiare così tanto all’epoca?

