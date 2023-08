Questa Panda 4x4 rimessa a nuovo celebra i 40 anni del modello

Come purtroppo saprete, la leggendaria Panda 4x4 è ormai andata in pensione e questo nuovo Restomod onora i suoi 40 anni di onorata carriera. Alla base del progetto una Panda 4x4 Sisley.

In questo 2023 la Fiat Panda 4x4 compie la bellezza di 40 anni e Niels van Roij Design ha pensato di creare una versione Restomod in grado di omaggiare il modello. Rinominata Panda 4x4 Piccolo Lusso, a una prima occhiata sembra praticamente identica alla versione originale, nonostante questo ogni singolo componente è stato ricostruito o ridisegnato.

All’esterno troviamo una finitura Azzurro Blu che omaggia i celebri colori delle coste italiane, all’interno invece abbiamo rivestimenti in pelle alquanto sofisticati - che donano al Restomod una particolare eleganza. Come detto in apertura, alla base del progetto troviamo una Panda 4x4 Sisley, un’edizione speciale che inizialmente ha visto arrivare sul mercato solo 500 unità, prima di diventare un modello regolare. Fra le caratteristiche speciali del modello troviamo un inclinometro, cerchi verniciati, un portapacchi e badge speciali Sisley.

Ricordiamo che al di là della variante 4x4, la Panda resta a oggi la citycar più venduta di sempre in Italia, lanciata originariamente nel 1980 per rimpiazzare la Fiat 126 e la Fiat 133. Con il suo design originale è stata venduta fino al 2003, prima di un corposo restyling esterno.