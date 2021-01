Panasonic rivela la sua HUD per auto: la prima immagine è notevole

Il mondo dell'automotive sta avanzando a spron battuto non soltanto verso l'elettrificazione dei motori, ma anche in direzione della digitalizzazione e della computerizzazione di guida, abitacolo e infotainment.

I marchi i quali puntano forte su quella che è una vera e propria rivoluzione sono numerosi, e durante il Consumer Electronics Show (CES) di quest'anno Panasonic ha rivelato la sua visione in merito alla realtà aumentata con sistema head-up display.

La tecnologia funzionerà tramite l'intelligenza artificiale del Panasonic SPYDR, e cioè un controller interno in grado di renderizzare sia gli oggetti vicini alla macchina sia quelli più lontani mettendo insieme dati sulla velocità, sulla direzione degli oggetti, sul riconoscimento dei pedoni e ovviamente sul percorso da intraprendere e sulla segnaletica stradale. Lo scopo è quello di fornire informazioni al conducente nel modo più chiaro, utile e veloce possibile.

All'atto pratico l'HUD in realtà aumentata proietta immagini tridimensionali ricolme di informazioni chiave come una linea capace di indicare la direzione, icone sui pedoni, ciclisti e sugli altri veicoli, altezza di un eventuale ponte imminente, metri che separano la macchina dalla prossima svolta e tanto altro. Per farvi un'idea vi basta dare un'occhiata all'immagine da esempio in fondo alla pagina.

Nel frattempo Scott Kirchner, presidente di Panasonic Automotive, ha commentato in questo modo la feature:"Il mercato degli HUD è uno di quelli dalla crescita più rapida nel campo della mobilità, ma gli HUD tradizionali coprono soltanto una piccola sezione della strada. La soluzione AR HUD di Panasonic va invece a ricoprire un tratto più lungo, con le informazioni tradizionali come carburante e velocità mostrati molto vicino e overlay 3D a distanza maggiore a evidenziare dati importanti come la mappatura dello spazio davanti. In un futuro con tante auto a guida autonoma, il nostro AR HUD potrebbe fornire un livello di comfort aggiuntivo e una garanzia per i passeggeri delle auto a guida autonoma."

A proposito di head-up display e realtà aumentata ci teniamo a chiudere mostrandovi anche l'offerta recentemente sviluppata da Volkswagen: ecco il primo video della tecnologia in azione. Da questo punto di vista anche Cadillac vuole essere in prima line, e il suo head-up display del futuro sembra davvero promettente.