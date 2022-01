Panasonic inizierà la produzione delle batterie 4680 Tesla dal 2023: investiti 620 milioni

Sul finire dello scorso anno Panasonic svelò le celle 4680 da utilizzare nei futuri pacchi batterie di Tesla, caratterizzate da una dimensione alquanto generosa ma in grado di dare benefici legati alla densità energetica e al contenimento dei costi. E oggi sappiamo che Panasonic ha messo la quinta per iniziarne la produzione delle nuove batterie.

Il colosso giapponese ha infatti annunciato la volontà di produrre una batteria Tesla a partire dal 2023, e par farlo ha investito 80 miliardi di yen, l’equivalente di 620 milioni di euro, che serviranno all’apertura di nuove linee di produzione nella prefettura di Wakayama, dove produrrà circa 10 GWh annui, quanto basta per equipaggiare circa 150.000 vetture Tesla.

Non c’è ancora la sicurezza assoluta sul tipo di batteria in sviluppo, ma è probabile che si tratti delle celle 4680, un form factor pensato e svelato da Tesla per l’utilizzo nei pacchi batteria dei suoi futuri modelli, che oltretutto permetteranno un notevole contenimento dei costi. Non a caso si è iniziato a parlare di una Tesla compatta ed economica grazie alla collaborazione con Panasonic.

Ricordiamo inoltre che la casa giapponese gestisce la Gigafactory Nevada assieme a Tesla, all’interno della quale produce altre celle, che vengono utilizzate negli attuali modelli presenti in gamma. Quindi il grande sforzo di Panasonic serve anche a mantenere questo rapporto privilegiato con la casa di Palo Alto così da sbaragliare la concorrenza, che non sta certo con le mani in mano.