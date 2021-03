Pambuffetti PJ-01: l'hypercar umbra che si ispira alle Formula 1

Oggi parliamo di una hypercar con soluzioni da Formula 1 e no, non si tratta della Mercedes-AMG One. Si chiama PJ-01 ed è il sogno di Juri Pambuffetti, imprenditore italiano di 43 anni attivo fin da giovanissimo nel settore della costruzione di autobus con New Car.

Un progetto ambizioso nato nel 2017 e in sviluppo presso Trevi, stupendo borgo in provincia di Perugia. L'obiettivo della PJ-01 è dare emozioni simili a quelle di una Formula 1. Ciò si traduce concretamente in una posizione di guida estrema: il pilota è sdraiato come su di una monoposto, beneficiando di un'ergonomia e di un comfort di altissimo livello. Se l'imminente Mercedes-AMG One è un messaggio d'amore alla Formula 1 ibrida, la PJ-01 omaggia anni '90 e primi 2000 con l'adozione di un V10 aspirato. Il propulsore ha una cilindrata di 5,2 litri ed è capace di erogare circa 800 CV, ma soprattutto siamo certi che offrirà una sinfonia armoniosa. Il cambio a sei velocità è un innesti frontali, elettroattuato, di derivazione racing. Il telaio sarà ibrido con parti in acciaio e parti in carbonio pre-preg, mentre la carrozzeria sarà interamente realizzata in materiale composito fibrorinforzato.

La seduta in stile F1 non solo garantirà un'esperienza unica al guidatore, ma ha regalato maggiore libertà aerodinamica agli ingegneri. La Pambuffetti PJ-01 nasce con la stessa filosofia aerodinamica di una monoposto da Gran Premio, con grande focus sull'ottimizzazione dei flussi per cercare di ottenere una forte deportanza. Siamo curiosi di capire quale soluzioni offrirà.

Tanta carne al fuoco. In attesa che finisca di rosolare lentamente tra gli Appennini possiamo gustarci alcune immagini in anteprima. Una ci mostra i gruppi ottici posteriori, tondi ed incastonati tra un accenno di spoiler e la parte più alta del paraurti. Sappiamo inoltre com'è fatto il volante: la versione edulcorata di quello usato dalle monoposto di Formula 1. È dotato di tecnologia quick release e presenta svariati tasti, tra cui un pulsante centrale per avviare il motore. Dietro di esso è posizionato un display che funge da tachimetro.

In attesa di novità sull'hypercar umbra vi consigliamo di dare un'occhiata alle nuove monoposto di Formula 1 per la stagione 2021, ora alle prese con i test in Bahrain.