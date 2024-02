Una pallina d'acciaio contro i vetri del Tesla Cybertruck: il test dopo il fail del 2019

Suo malgrado, il Tesla Cybertruck non è diventato famoso solo per il suo design futuristico e fuori di testa, anche per via di uno storico fail avvenuto in diretta mondiale la sera della presentazione: Elon Musk e soci hanno rotto i vetri con una palla d’acciaio. Come se la cava oggi il pick-up con la stessa prova?

Il cosiddetto Tesla Armor Glass avrebbe dovuto resistere ai colpi di una pallina d’acciaio inossidabile, la casa americana aveva fatto più prove in laboratorio e persino la sera della presentazione aveva dimostrato - facendo cadere una biglia d’acciaio dall’alto - come i vetri potessero tranquillamente resistere. Peccato che alla prova pratica, con la pallina scagliata direttamente sui vetri di un Cybertruck fatto e finito, si sia andata a creare una profonda crepa - sia sul vetro anteriore che su quello posteriore sul lato conducente. Il profondo imbarazzo di Elon Musk su quel palco rovente è diventato leggendario, Tesla però è apprezzata anche per via della sua inarrivabile autoironia...

Un evento simile avrebbe potuto affossare qualsiasi marchio automotive, Tesla invece ha subito iniziato a scherza sull’accaduto e ha persino creato del merchandising dedicato, potete ad esempio acquistare degli adesivi che riproducono le famose crepe e applicarli sui vetri del vero Cybertruck. E ancora: quando il Cybertruck è riprodotto sullo schermo centrale dell’infotainment, facendo tap con il dito sui vetri e possibile romperli come in quella famosa sera del 2019.

Da quel momento sono passati oltre 4 anni e ora che il Cybertruck è finalmente in vendita, come se la cava con le palline d’acciaio? I ragazzi del canale YouTube TechRax hanno voluto rifare in prima persona quel temibile test del 2019, ottenendo per fortuna risultati migliori. Dopo tre colpi dati con intensità crescente, il vetro anteriore sul lato passeggero del pick-up elettrico ha retto alla grande. Solo con l’ultimo colpo si è leggermente scheggiato, niente - comunque - che possa vagamente ricordare le profonde crepe del 2019. Che Tesla abbia lavorato duramente per irrigidire ulteriormente i suoi vetri?

In realtà il fail del 2019 va probabilmente imputato a troppi test ripetuti. Prima dell’evento in diretta mondiale Elon Musk e soci avevano già scagliato delle palline d’acciaio contro i vetri, non rompendo niente e dunque acquisendo fiducia. Peccato che i colpi abbiano indebolito i vetri, poi crollati in diretta mondiale. Questa almeno è la versione “ufficiale” uscita qualche anno dopo il fattaccio, probabilmente la verità su quella notte non la sapremo mai...