In palio una di quindici Audi R8 in versione limitata: il valore è enorme

Omaze ha appena messo in palio una supercar dal valore enorme. Nonostante la Audi R8 non sia tra le supercar più costose in assoluto, l'esemplare del quale stiamo parlando incarna uno dei soli quindici esemplari in questa edizione limitata. Oltretutto il vincitore si porterà a casa l'unico modello verniciato in Mugello Blue.

Purtroppo riportiamo la notizia soltanto per la sua particolarità, poiché i residenti in Italia non possono partecipare provare a vincere il bolide. A ogni modo la descrizione del veicolo parla di una macchina estremamente rapida in accelerazione, la quale è in grado di passare da 0 a 96 km/h in meno di 3,2 secondi in versione R8 Performance. Secondo dei test la vettura sarebbe in grado di sfiorare i 100 km/h in circa 3,0 secondi e di giungere ad una velocità di punta pari a 330 km/h.

"L'aggiornamento 2020 apporta altri 30 cavalli alla R8 base sia in versione coupé che decappottabile. Audi parla di uno 0 a 96 km/h da 3,4 e 3,5 secondi per la coupé e per la Spyder, che hanno rispettivamente un prezzo di 171.150 e 183.350 dollari."

Per partecipare all'evento organizzato da Omaze "non sarà necessaria alcuna donazione o pagamento". Il concorso a premi consiste nel comprare una specie di biglietto della lotteria: con 10 dollari si avrà diritto a 100 biglietti, a 50 dollari corrisponderanno 1.000 biglietti e con 100 dollari si avranno 2.000 possibilità di vincere.

Ovviamente una parte considerevole di questo montepremi servirà ad acquistare la Audi R8 limitata, ma tutto il resto verrà devoluto alla Eastern Congo Initiative, che si concentra sulla collaborazione con gli abitanti del Congo per incrementare il loro tenore di vita attraverso lo sviluppo sociale ed economico.



Nel frattempo, come quasi ogni altro produttore di veicoli, Audi si è immessa sul sentiero dell'elettrificazione con grande convinzione. Questo però non porterà il marchio tedesco a trasformare integralmente il proprio linguaggio di design: la griglia anteriore resterà molto simile a quella attuale.