Il paintball su go-kart è la competizione più divertente di sempre

Il video in alto, caricato su YouTube da Lucas di Grassi, noto pilota automobilistico brasiliano il quale ha corso persino in Formula 1, mostra una delle competizioni più divertenti alle quali abbiamo mai assistito: il paintball su go-kart.

La gara è nata quasi per gioco, in quanto si è deciso di festeggiare il compleanno di Lucas di Grassi nel modo più memorabile possibile:"Siamo venuti qui per il mio compleanno allo scopo di giocare a Kart-Paintball per la prima volta. Se mentre stai guidando il tuo go-kart vieni superato e per questo motivo ti arrabbi, puoi prendere la mira e sparare a più non posso riempendo di vernice l'avversario. Se vieni colpito sulla visiera non vedi nulla."

E' chiaro che la sfida da cecchini va a scapito delle prestazioni pure, in quanto non sembra affatto facile mirare, sparare e guidare contemporaneamente. In effetti la stragrande maggioranza degli spari è andata a vuoto, ma non sono mancate delle visiere centrate in pieno o dei grossi lividi dietro la schiena o sulle spalle dei concorrenti.

Lucas di Grassi al momento compete nella sempre crescente Formula E, e per il suo trentaseiesimo compleanno ha voluto mescolare la sua professione con una sana dose di divertimento sulla pista appena fuori San Paolo, in Brasile. Il suo intento era fin da subito quello di emulare l'apprezzatissimo videogioco Mario Kart 8 trasponendolo nella vita reale, e sembra proprio ci sia riuscito alla grande.

