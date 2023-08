Paghiamo il caro benzina anche sulla spesa: i dati Coldiretti

Un'analisi condotta da Coldiretti evidenzia una situazione preoccupante in Italia, dove ben l'88% delle merci è trasportato su strada. L'incremento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi estivi ha un effetto a catena sui costi finali di prodotti come frutta e verdura, influenzando direttamente i prezzi sugli scaffali dei supermercati.

La crescente dipendenza dai trasporti su strada rappresenta una sfida significativa per l'economia italiana, in particolare per il settore agricolo. L'aumento dei costi dei carburanti si traduce in una pressione aggiuntiva sui costi di produzione, con conseguenze dirette sui prezzi finali dei prodotti agricoli.

La filiera agroalimentare risente pesantemente di questa situazione, poiché i costi di logistica e trasporto rappresentano una parte significativa del prezzo finale dei prodotti, contribuendo fino a un terzo del costo di frutta e verdura. Questo impatto negativo si somma all'inefficienza delle infrastrutture, che allungano tempi e percorsi di trasporto. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha evidenziato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel miglioramento delle infrastrutture e dei collegamenti tra Sud e Nord del paese, oltre che con altre parti del mondo attraverso vie marittime e ferroviarie.

Nel frattempo, l'associazione dei consumatori Assoutenti ha continuato a denunciare il continuo aumento dei prezzi dei carburanti, nonostante le quotazioni petrolifere appaiano in calo. Su vari tratti autostradali, i prezzi della benzina hanno raggiunto i 2,50 euro al litro. Nel corso degli ultimi tre mesi, i prezzi della benzina sono aumentati di oltre 13 centesimi al litro, mentre quelli del gasolio di oltre 17 centesimi.

Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha sottolineato che la tassazione sui carburanti in Italia è tra le più alte in Europa. Ha quindi chiesto al governo di intervenire immediatamente, utilizzando gli extra profitti derivati dalle tasse per ridurre le accise sulla benzina e il gasolio. Truzzi ha anche sottolineato l'importanza di indagare sui passaggi di filiera dei carburanti per capire come i prezzi possano aumentare nonostante il calo dei prezzi del petrolio.