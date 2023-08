Quanto paghereste per prenotare una colonnina sicuramente funzionante? Il sondaggio

I risultati del sondaggio condotto da SMS, installatori di punti di ricarica in Gran Bretagna, riflettono le sfide che i conducenti di EV possono incontrare quando si tratta di infrastrutture di ricarica. Ecco quanto la mancanza di punti di ricarica pubblici, i fuori servizio e le difficoltà con i pagamenti influenzano l'esperienza dei conducenti.

Del resto il CEO di Renault ha recentemente dichiarato che le auto elettriche sono una rivoluzione solo per i ricchi. La volontà della maggioranza dei conducenti di auto elettriche di pagare costi aggiuntivi per garantire la disponibilità di punti di ricarica riflette la rilevanza di questo problema. L'"ansia da addebito", ovvero il timore di non poter trovare o utilizzare un punto di ricarica quando necessario, è una preoccupazione reale per molti conducenti e può influenzare la decisione di passare all'auto elettrica. Per questo il 27% degli intervistati sarebbe disposto a pagare fino a 10 sterline e il 33% fino a 5 sterline. Un ulteriore 7% sarebbe addirittura disposto a salire oltre le 10 sterline, tutto per evitare "l'ansia da addebito".

La ricerca mostra anche che la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni sulla disponibilità delle infrastrutture di ricarica con il 67% dei proprietari di veicoli elettrici intervistati che afferma di voler sapere di più sulla disponibilità di infrastrutture di ricarica pubbliche prima di passare alle auto elettriche.

Nonostante la crescita esponenziale delle installazioni di caricatori domestici, solo il 5% dei conducenti intervistati carica esclusivamente a casa. Questo può indicare che, nonostante le opzioni di ricarica a domicilio, molti conducenti ricorrono comunque ai caricatori pubblici per vari motivi, come la comodità o la mancanza di alternative a casa o sul posto di lavoro.

Il fatto che il 20% dei proprietari di veicoli elettrici si affidi completamente ai caricatori pubblici e che un terzo di loro li utilizzi spesso mette in luce l'importanza dell'accessibilità delle infrastrutture di ricarica pubbliche. Questa situazione pone l'accento sul bisogno di un'espansione e di una migliore manutenzione delle stazioni di ricarica pubbliche per soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici.

La frustrazione generata dalla mancanza di disponibilità, dai problemi di accesso e dai difetti infrastrutturali è un problema rilevante. Questi fattori possono influire negativamente sull'adozione dei veicoli elettrici e minare l'entusiasmo dei conducenti per questa nuova modalità di mobilità. Le mentre in Italia abbiamo un serio problema con i costi del carburante e una recente petizione ha già raggiunto le 100.000 firme per tagliare le accise, è importante che le aziende e le autorità si impegnino a risolvere queste sfide della mobilità elettrica per rendere l'esperienza più agevole e soddisfacente per tutti i conducenti.