Qualcuno ha pagato per arrugginire un Land Rover nuovo di zecca

L'ultima generazione di Land Rover Defender non rischierà mai di arrugginirsi, poiché la sua carrozzeria è composta interamente di alluminio, ma per qualche oscuro motivo un cliente del brand britannico ha deciso di rivolgersi a Niels van Roij Design per donare ad alcuni elementi della propria macchina della vera ruggine.

Il designer belga di carrozzerie, che in passato ha dato alla luce dei prodotti assolutamente deliziosi, ha in pratica installato sul Defender piastre diamantate sul cofano e prese d'aria laterali completamente corrose. A completare il quadro ci pensa un set di enormi cerchi in lega forgiata Black Crow da 22 pollici disponibili anche per lo storico Defender originale. La compagnia afferma in oltre di potervi applicare un sottile strato in alluminio, titanio, ottone, bronzo, zinco o anche oro sia dentro che fuori, e che questo resterà intatto per almeno 20 anni.

"Quelle parti sono state ossidate tramite un processo accelerato dopo la fase di verniciatura. I clienti possono anche scegliere, ad esempio, di spazzolare o lucidare il metallo. Lo si può proteggere contro la ruggine, ma in alternativa lasciamo che la normale corrosione avvenga da sola. Possiamo poi arrestare la corrosione nel momento desiderato: rivestire il metallo fermerà la degradazione." Così Niels van Roij, designer e co-fondatore della compagnia, ha commentato nel merito della questione.



A ogni modo l'aggiunta di parti corrose non concerne l'unico ritocco apportato al Land Rover Defender, poiché l'esemplare visibile attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina fa parte della serie Valiance, e vanta anche interni rivisti. I sedili, parte del cruscotto, la console centrale, i braccioli, i pannelli delle portiere e il volante sono stati ritappezzati in pelle marrone e accompagnati da inserti in fibra di carbonio.



