Qualcuno ha pagato 1,7 milioni di euro per questa Ferrari 500 Mondial del 1954 distrutta

La carrozzeria carbonizzata di una Ferrari 500 Mondial Spider Serie I del 1954, progettata da Pininfarina, che hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati nelle ultime sei settimane, è stata venduta per la cifra di 1.7 milioni di euro durante l'asta Monterey Car Week di RM Sotheby's.

Questa Ferrari 500 Mondial Spider è uno dei soli 13 esemplari prodotti e reca il numero di telaio 0406 MD. Rappresenta il secondo esemplare della serie Mondial ad essere stato realizzato, ed è stato assemblato nel marzo del 1954. Inizialmente dipinta nel celebre tono di Rosso Corsa, il rosso distintivo di Ferrari, questa vettura si è guadagnata una posizione di prestigio nell'universo delle automobili d'epoca.

Questa eccezionale Ferrari ha cambiato proprietà diverse volte tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Tuttavia, è stata coinvolta in un incidente e ha subito danni da incendio nel corso degli anni '60. A partire da quel momento, è stata lasciata in uno stato di abbandono e, al momento della vendita, presentava una livrea modificata e un motore a quattro cilindri Tipo 119 da 3,0 litri. Vi stupirà anche sapere che la Cina è il paese dove Ferrari registra il maggior numero di vendite a clienti femminili.

Le intenzioni del nuovo proprietario per l'auto non sono ancora chiare. È del tutto plausibile che decida di lasciarla così com'è, preservandola come un autentico pezzo di storia delle corse Ferrari. D'altra parte, esiste anche la possibilità che opti per un completo restauro e ricostruzione. Quest'ultima scelta potrebbe richiedere un processo lungo e impegnativo, con una spesa che potrebbe superare il milione di euro. In entrambi i casi, la decisione finale rifletterà la valutazione dell'importanza storica dell'auto e l'equilibrio tra il suo stato attuale e la prospettiva di riportarla al suo splendore originale.