Quanto sono pagati i piloti di Moto GP? Bagnaia solo 5°

La MotoGP rientra tra i motosport più famosi al mondo e, di conseguenza, ciò la rende una delle professioni più remunerative a favore dei piloti. Ma quanto guadagnano i talenti delle rispettive squadre? Non tutti guadagnano cifre a sei zeri.

Il campionato del mondo 2023 di MotoGP è iniziato in Portogallo lo scorso weekend con una gara tanto avvincente quanto polemica. L'attuale campione del mondo italiano, Pecco Bagnaia, si è aggiudicato la prima vittoria a bordo della sua Ducati, tuttavia il vincitore iridato del titolo 2022 non spicca nemmeno nella top 3 dei piloti più pagati della griglia.

La nota testata Calcio & Finanza, per celebrare l'avvio del Mondiale, ha raccolto in una classifica tutti gli stipendi dei piloti per i vari team che, in ordine decrescente, qui seguono:

Marc Marquez (Honda): 12,5 milioni di euro

(Honda): 12,5 milioni di euro Maverick Vinales (Aprilia): 10 milioni di euro

(Aprilia): 10 milioni di euro Joan Mir (Honda): 6 milioni di euro

(Honda): 6 milioni di euro Fabio Quartararo (Yamaha): 6 milioni di euro

(Yamaha): 6 milioni di euro Francesco Bagnaia (Ducati): 5 milioni di euro

Pol Espargaro (Gas Gas): 3,5 milioni di euro

Jack Miller (RedBull KTM): 3 milioni di euro

Franco Morbidelli (Yamaha): 3 milioni di euro

Alex Rins (Honda): 3 milioni di euro

Johann Zarco (Pramac): 2 milioni di euro

Alex Marquez (Gresini Racing): 1 milione di euro

Jorge Martìn (Pramac): 1 milione di euro

Aleix Espargaro (Aprilia): 750mila euro

Miguel Oliveira (RNF): 625mila euro

Takaaki Nakagami (Honda): 500mila euro

Brad Binder (RedBull KTM): 500mila euro

Enea Bastianini (Ducati): 375mila euro

Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing): 375mila euro

Luca Marini (VR46 Racing): 300mila euro

Marco Bezzecchi (VR46 Racing): 250mila euro

Augusto Fernandez (Gas Gas): 250mila euro

A guidare la classifica non poteva che essere Marquez, attualmente alle prese con una frattura alla mano destra, che negli anni ha portato alla scuderia di Honda parecchi trofei. E voi, invece, vi aspettavate questa classifica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.