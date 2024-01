Pagati per andare al lavoro in bici: l'esperimento di Trento è un successo

Mentre si discute ferocemente sulle città che hanno deciso di istituire il limite di velocità di 30 km/h, come Bologna, esistono realtà che addirittura pagano i loro cittadini per andare al lavoro in bici. Voi accettereste?

Negli ultimi due anni sono stati diversi i centri cittadini di medie dimensioni che hanno testato questa formula, il caso più eclatante però è diventato Trento. Da dicembre 2023 infatti la città ha lanciato il progetto Bike to Work, al momento riservato ai dipendenti del Comune. In pratica la città vuole incentivare i lavoratori comunali a recarsi al lavoro in bicicletta anziché in auto, così da ridurre traffico e inquinamento - oltre a migliorare la salute dei dipendenti.

Chi accetta riceve rimborsi e incentivi in denaro sulla base chilometrica, con un’app apposita che tiene traccia dei percorsi quotidiani. Parlando di cifre, ogni chilometro percorso per il tragitto casa-lavoro viene pagato 0,25 euro, con un importo massimo di 2 euro al giorno, 20 euro al mese. Per rendere la cosa un po’ più “sportiva”, il Comune ha anche ideato un premio: i 7 dipendenti che percorrono più chilometri in bicicletta per andare al lavoro ottengono un credito extra che va da 20 a 50 euro.

Siamo sicuri che in tutta Italia l’idea accoglierà diverse critiche, a Trento però l’iniziativa sembra sia stata un successo: il progetto avrebbe dovuto coinvolgere 150 dipendenti comunali, le richieste però sono state 800. Guardando alla sfera privata, anche diverse aziende hanno siglato accordi con il comune per dare incentivi a lavoratori e studenti che si recano al lavoro o in università in bicicletta. Dalle stime sarebbero 9.000 i lavoratori privati coinvolti più 15.000 studenti dell’Università di Trento. Altro che 30 km/h, ci verrebbe da dire...

Il Comune di Trento ha preso molto seriamente la questione, tanto che il progetto della nuova sede include anche spogliatoi e docce riservati ai lavoratori che si recano al lavoro in bici, un modello che nei Paesi del Nord Europa esiste da anni, soprattutto nel privato. Pensateci un attimo: si risparmia sul carburante dell’auto, non si deve cercare parcheggio e neppure pagare eventuali strisce blu, inoltre si riceve anche un rimborso in denaro. Per chi vive a pochi chilometri dalla sede lavorativa, e magari ha anche a disposizione delle piste ciclabili lungo il percorso, l’iniziativa dovrebbe essere un must assoluto.



Se invece preferite il traffico, beh ecco i dati sulle città più trafficate del mondo: tre italiane nella Top 20 2023.