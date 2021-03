Pagare una Volkswagen up! elettrica 3.500 euro grazie agli incentivi: succede in Piemonte

Spesso su queste pagine vi abbiamo raccontato di come fosse possibile ottenere sconti incredibili sulle nuove auto elettriche grazie agli attuali incentivi statali e regionali, combinati insieme. Ebbene in Piemonte si è toccato un nuovo record: una nuova BEV per soli 3.500 euro.

Grazie all’Ecobonus statale, su una nuova auto elettrica è possibile ottenere fino a 10.440 euro di sconto, a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante. A questa cifra si può poi aggiungere un eventuale contributo regionale, in Lombardia ad esempio si può arrivare a 8.000 euro, in Piemonte addirittura a 10.000 euro - ed è proprio grazie a questo che un utente è riuscito ad acquistare una nuova Volkswagen e-up! a soli 3.500 euro.

Avete letto bene, un prezzo simile a uno scooter elettrico: dai 24.000 euro di listino, l’automobilista - un iscritto di forumelettrico.it, là dove ha raccontato la sua storia - è riuscito a scendere a 13.500 euro grazie all’Ecobonus statale e poi a 3.500 euro grazie allo sconto di 10.000 euro della Regione Piemonte. Anche se si tratta di una piccola utilitaria, l’affare è lampante, l’unico vincolo inoltre non è chissà quanto opprimente: l’utente dovrà tenere la sua vettura per almeno 3 anni per non perdere lo sconto regionale. Qualcun altro fra voi è riuscito in una impresa simile?