Pagare chi trasforma la sua auto storica in elettrica: potrebbe succedere in California

Durante il SEMA Show 2022 abbiamo visto un buon numero di modelli preparati che adottavano un powertrain elettrico, dunque se l’auto EV è arrivata in un palco del genere qualcosa vuol significare, e infatti SEMA stessa appoggia una nuova idea proposta dal senato californiano: offrire denaro a coloro che trasformano un’auto storica in elettrica.

L’idea è stata proposta dal senatore della California, Anthony Portantino, con l’intenzione di garantire 2.000 dollari ai residenti nello stato per convertire il motore delle loro auto storiche o classiche, adottando un powertrain elettrico. Nello specifico, l’impegno di Portantino e di SEMA è quello di allocare circa 2 milioni di dollari all’anno per la conversione delle auto esistenti in auto EV (vi ricordiamo il Ford Eluminator, un F-100 anni’70 col motore della Mustang Mach-E).

Una mossa che potrebbe rivelarsi vincente dato che la popolazione californiana sembra aver accolto in maniera più che buona la mobilità elettrica, e questo permetterebbe a molti di passare ad emissioni zero con più facilità, dato che il mercato del nuovo ha costi ancora troppo elevati per le persone comuni.

A tal proposito, ricordiamo che Ford ha già sviluppato un “crate engine” con questa intenzione: un motore elettrico derivato da quello della Mustang Mach-E e sviluppato per convertire le auto standard in elettriche, e viene offerto a poco più di 4.000 dollari.