Pagani Zonda S Roadster ci fa innamorare del suo V12: che sound!

Una delle migliori notizie che gli amanti delle hypercar potevano sentire riguarda la volontà di Pagani di produrre motori V12 fino all’ultimo giorno, prima del divieto da parte delle autorità. Ebbene, giusto per gioire ancora per queste dichiarazioni, godiamoci il sound della Pagani Zonda S Roadster con un nuovo video!

Tra le meno di 200 unità di Pagani Zonda mai prodotte, troviamo solamente 40 Zonda S Roadster e, una di queste, è apparsa durante un Track Day nei Paesi Bassi e lo YouTuber cvdzijden è riuscito a collocarsi proprio dove si trovava tale Zonda S Roadster per riprenderne sia l’aspetto che il favoloso suono emesso. Sotto il cofano, infatti, il motore a dodici cilindri da 7,3 litri ad aspirazione naturale, progettato e prodotto completamente da Mercedes-AMG, è pronto a dare spettacolo.

Il video non dura molto, ma ci consente di ammirare la rossa hypercar della casa automobilistica italiana nella sua interezza: dai quattro iconici tubi di scarico centrali agli spoiler posteriori, la Zonda S Roadster è un vero e proprio gioiello per gli appassionati. Con i suoi 555 cavalli e 750 Nm di coppia, sarebbe stato ancora più bello vederla in azione in pista, ma questa visione è già sufficiente per soddisfare la nostra curiosità. Insomma, non perdetevi il video!

