La Pagani Zonda R produce una delle melodie propulsive migliori in assoluto

La Pagani Zonda R è stata lanciata sul mercato da molto più di un decennio oramai, e nonostante tutto, i 30 esemplari che la casa automobilistica italiana ha costruito sono sempre in grado di produrre uno dei sound migliori nell'ambito delle quattro ruote.

Il merito è del portentoso V12 aspirato da 6,0 litri derivato dalla Mercedes-Benz CLK-GTR, il quale eroga ben 750 cavalli di potenza a 7.500 giri al minuto e 710 Nm di coppia a 5.700 giri, grazie ai quali riesce a passare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi circa ed a superare abbondantemente i 350 km/h.

Come avrete visto dal video in alto, le specifiche tecniche non si traducono sempre in un sound tanto caratteristico, ma c'è bisogno anche di una progettazione accurata del motore e del sistema di scarico. Quest'ultimo infatti, dato che la vettura non è omologata per la strada, non possiede limitazioni di alcun tipo. Shmee150, autore del video in alto, sottolinea proprio tale caratteristica:"è una delle sonorità V12 migliori che si possano mai immaginare."

Purtroppo Shmee non ha potuto mettersi al volante del bolide per lanciarlo a tutta birra a causa di un problema alle ruote anteriori il quale impediva alla macchina di muoversi:"Questo ha segnato un momento agrodolce per me, dato che mi era stato proposto di guidarla, ma dovrò attendere la prossima occasione."

Avviandoci a chiudere restando nei pressi del marchio italiano vogliamo rimandarvi a quella che è la vera e propria erede della Zonda R. Pagani ha presentato la sua Huayra R giusto due settimane fa, e il risultato è fantastico. Esattamente come per la Zonda R, non possiamo non rimandarvi al sound del suo motore: ecco la sinfonia del nuovo V12 aspirato da 850 cavalli.