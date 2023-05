Pagani Zonda F in vendita negli Stati Uniti: troppo raffinata per essere illegale

La Pagani Zonda non è mai apparsa ufficialmente nei listini degli Stati Uniti. Le regole di importazione sono ferree e prevedono la possibilità di importare un veicolo soltanto 25 anni dopo la produzione. Tuttavia una Zonda F è attualmente in vendita, pronta per sgommare tra le strade nordamericane, scopriamo perché.

Pochissimi modelli di auto hanno avuto la fortuna di essere inclusi nella speciale lista della National Highway Traffic Safety Administration, che permette l’immatricolazione di veicoli di grande valore storico o culturale. Recentemente, la NHTSA ha incluso proprio la prima creatura di Horacio Pagani, la Zonda, in tutte le sue versioni. La splendida Pagani Zonda F, rifinita in bianco, è in vendita nel concessionario Miller Motorcars di Greenwich, Connecticut. È la prima ad essere importata negli Stati Uniti ed è la numero 14 di 25 Zonda F prodotte, nonché una delle 140 Zonda costruite dall’azienda di San Cesario sul Panaro.

La “F” della sigla deriva da Juan Manuel Fangio, cinque volte campione del mondo di Formula 1 e amico del fondatore Horacio Pagani. Fangio ha anche svolto il ruolo di mediatore tra la piccola boutique di supercar e Mercedes, che tuttora le fornisce i motori. Inizialmente, Horacio aveva pensato di battezzare la sua prima auto Pagani Fangio, poi decise di optare per l’esotico nome “Zonda” in seguito alla scomparsa del campione argentino nel 1995.

La Zonda F rappresenta la prima importante evoluzione del modello, con profonde revisioni sia a livello meccanico che aerodinamico. Il 12 cilindri Mercedes-AMG eroga 602 CV - che salgono a 650 CV nella versione Clubsport - e gode di un suono da brivido grazie ai collettori riprogettati rispetto alla Zonda C12 S. Nella lista dei “modelli speciali” della NHTSA troviamo anche la supercar per antonomasia degli anni '90: la McLaren F1 progettata da Gordon Murray. (immagini: Miller Motorcars)